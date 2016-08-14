شاهد: دار الأيتام الإسلامية "شريان حياة" لأطفال حلب

وسط حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات حولت خلالها ألوف الأطفال الأبرياء إلى أيتام بائسين يفتقدون من يهتم بأمرهم، توفر دار الأيتام الإسلامية التي تقع على مشارف مدينة حلب "شريان حياة" لهؤلاء الضعفاء الذين تسلل اليأس أو كاد إلى قلوب كثيرين منهم.

ولعدم وجود من يهتم بحالهم فإن الكثير من الأيتام السوريين أصبحوا لقمة سائغة لمن يسعون لتجنيدهم في صفوف الجماعات المتطرفة.

وتجمع دار الأيتام الإسلامية في منطقة اعزاز شمالي حلب الأطفال من القرى والمخيمات المحيطة يوميا وتوفر لهم التعليم والطعام و الترفيه وما إلى ذلك من أشكال الحياة الطبيعية.

وتعتمد دار الأيتام الإسلامية التي أسستها منظمة خيرية في العام 1945 معتمدة على التبرعات لمتابعة أعمالها.

ولا يقتصر ما تقدمه الدار على الأطفال فقط لكنها تحاول مساعدة أُسرهم أيضا.

وتتولى الدار التي تقع في منطقة تخضع لسيطرة قوات المعارضة في حلب، رعاية أكثر من 400 طفل ذكر يوميا بينما تقدم مساعدات نقدية لمساعدة اليتيمات اللائي يعشن مع أقرباء لهن.

وتعتبر هذه الدار منشأة نادرة في بلد يُقتل فيه الآلاف يوميا الأمر الذي يتسبب في يتم مزيد من الأطفال.