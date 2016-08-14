شاهد: بوكو حرام تبث تسجيلا مصورا لفتيات اختطفتهم

بثت جماعة بوكو حرام تسجيلا مصورا لفتيات قالت إنهن تلميذات خطفتهن في أبريل/ نيسان 2014 بمدينة تشيبوك شمال شرق نيجيريا.

وظهرت إحدى التلميذات تتوسل السلطات لإطلاق سراح مسلحين محتجزين حتى يمكن الإفراج عن الفتيات.

ونشر التسجيل المصور اليوم (الأح)د على تويتر ويظهر فتاة محجبة من 276 تلميذة اختطفوا من مدرسة نائية، وقالت إن بعض زميلاتها قتلن في قصف جوي.

كما يظهر التسجيل، الذي نشره صحافي نيجيري، مقاتلا يحذر الحكومة بأن الجماعة ستقتل الفتيات إذا لم تطلق سلاح المسلحين.

وقال إن الفتيات محتجزات لدى زعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، ومازالت نحو 218 تلميذة في عداد المفقودين.