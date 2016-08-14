البث الحي
منوعات

شاهد: بوكو حرام تبث تسجيلا مصورا لفتيات اختطفتهم

14/8/2016

بثت جماعة بوكو حرام تسجيلا مصورا لفتيات قالت إنهن تلميذات خطفتهن في أبريل/ نيسان 2014 بمدينة تشيبوك شمال شرق نيجيريا.

وظهرت إحدى التلميذات تتوسل السلطات لإطلاق سراح مسلحين محتجزين حتى يمكن الإفراج عن الفتيات.

ونشر التسجيل المصور اليوم (الأح)د على تويتر ويظهر فتاة محجبة من 276 تلميذة اختطفوا من مدرسة نائية، وقالت إن بعض زميلاتها قتلن في قصف جوي.

كما يظهر التسجيل، الذي نشره صحافي نيجيري، مقاتلا يحذر الحكومة بأن الجماعة ستقتل الفتيات إذا لم تطلق سلاح المسلحين.

وقال إن الفتيات محتجزات لدى زعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، ومازالت نحو 218 تلميذة في عداد المفقودين.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)