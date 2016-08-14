شاهد: اقتحامات جماعية للأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"

ارتفع عدد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، إلى أكثر من 300 متطرف يهودي، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى ما يسمّى بـ"خراب الهيكل".

واقتحم المستوطنون الأقصى من "باب المغاربة" وتجولوا في باحات المسجد، ثم خرجوا من "باب السلسلة" حيث الرقص والغناء من قبل المتطرّفين، كما أدى عدداً من المستوطنين شعائر تلمودية داخل باحات المسجد، حيث تصدّى لهم حرّاس الأقصى، مجبرين شرطة الاحتلال على طردهم من "باب السلسلة".

وتشهد أبواب المسجد الأقصى توتّراً عقب قيام مستوطنين بأداء صلواتهم قربها، كما منعت شرطة الاحتلال عشرات الشبان والمصلين من دخول المسجد واحتجزت بطاقات المصلين بالداخل، وأغلقت الأبواب لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين.

وقامت شرطة الاحتلال بإخراج ثلاثة شبّان مقدسيّين من داخل باحات المسجد الأقصى مهددة باعتقالهم، حسبما أفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدّبس.

وأضاف أن مستوطنيْن حاولا تمزيق قمصانهما قرب "باب الرّحمة" (أحد أبواب المسجد الأقصى المُغلقة)، حيث تم طردهما على الفور من المسجد.

وفي السياق ذاته، أفاد الدّبس أن مستوطنين يهود اقتحموا مقبرة "باب الرحمة"، محاولين الاعتداء على القبور الإسلامية، ما أدّى إلى توتّر في المكان واشتباك بين المستوطنين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

يذكر أن شخصيات فلسطينية ومقدسية منها نائب رئيس الحركة الإسلامية، في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، ومدير التعليم الشرعي في الأقصى، الشيخ ناجح بكيرات، دعت في تصريحات لها خلال الأيام الماضية، إلى ضرورة الرباط اليوم في الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت العشرات من شبان القدس والبلدة القديمة خلال اليومين الماضيين وسلمتهم قرارات تقضي بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدد تتراوح ما بين الأسبوعين والثلاثة شهور، وذلك لتضمن عدم اعتكافهم في المسجد وتصديهم لاقتحامات المستوطنين.

وقبل أيام، دعت مجموعات من المستوطنين اليهود، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاقتحامات واسعة اليوم للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمونه "خراب هيكل سليمان".

و"الهيكل" حسب التسمية اليهودية، هو هيكل سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، وأطلق عليه اسم "الهيكل" لوضع التابوت الذي يحتوي على الوصايا العشر، غير أن البناء تعرض للتدمير على يد القائد البابلي، نبوخذ نصَّر، أثناء غزوه القدس عام 586 قبل الميلاد.

وفيما يصر اليهود على أن الهيكل كان في الموقع الحالي للمسجد الأقصى، فإن الحفريات الواسعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، لم تثبت وجوده، دون أن يكون من الواضح حتى الآن موقعه الحقيقي.