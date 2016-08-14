التحالف العربي ينفي قصف مدرسة في اليمن

الناطق باسم التحالف اللواء أحمد عسيري

نفى التحالف العربي أن تكون طائراته قصفت مدرسة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ما أدى إلى مقتل عشرة أطفال كما قالت منظمة أطباء بلا حدود، واتهم التحالف المتمردين الحوثيين بتجنيد أطفال للقتال.

وقال الناطق باسم التحالف اللواء أحمد عسيري إن "التحالف ينفي استهداف مدرسة"، موضحا أن "الطيران قصف مركزا للتدريب" في محافظة صعدة شمال اليمن.

وتابع عسيري في بيان "تواصلنا مع الحكومة ولا يوجد مدرسة في هذه المنطقة". وأضاف أن الموقع الذي قصف هو "مركز الهدى وتساؤلنا: ماذا يفعل الأطفال في مركز تدريب عسكري؟".

وتابع الناطق باسم التحالف "كنا نتمنى على أطباء بلا حدود أن تأخذ إجراءات لمنع تجنيد الأطفال في جبهات القتال ".

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت مقتل عشرة أطفال في غارات جوية قالت إن التحالف العربي شنها على مدرسة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت ملك شاهر المتحدثة باسم المنظمة "وصلنا 10 أطفال قتلى و28 جريحا كلهم دون الـ15 وكلهم ضحايا غارات جوية على مدرسة لتعليم القرآن في حيدان" بشمال اليمن، مشيرة إلى أن الغارة كانت السبت.