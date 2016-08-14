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افتتاح معرض بغزة يضم صورا "نادرة" لمدينة القدس

14/8/2016

افتتح مركز بيت المقدس للدراسات والبحوث التوثيقية (غير حكومي) اليوم (الأحد) في قطاع غزة، معرض صور فوتوغرافية نادرة لمدينة القدس، يعود تاريخ عدد منها إلى ما قبل مئة عام.

ويضم المعرض، الذي أقيم في مؤسسة بيت الصحافة، غربي مدينة غزة، ويستمر ليوم واحد، 50 صورة للعديد من معالم المدينة، والحياة اليومية فيها.

وقال حسام أبو النصر، رئيس مركز بيت المقدس: "افتتحنا المعرض كي يرى الشباب الفلسطيني، كيف كانت مدينة القدس قبل مئة عام، ويتعرفوا عليها بشكل أفضل".

وأضاف: "المعرض يضم صورا للمسجد الاقصى، وكنيسة القيامة، وشوارع البلدة القديمة وأزقتها، والمشربيات، والباعة المتجولين، ونساء فلسطينيات في أسواق المدينة".

وتابع، المعرض تعود صوره إلى ما قبل مئة عام، وهو يجسد "الحضارة الفلسطينية في مدينة القدس وتاريخها".

وأوضح أبو النصر: "نريد تعريف الجيل الجديد في قطاع غزة بالقدس وخاصة الذين ولدوا ولم يروا تلك المدينة المقدسة".

وتسمح السلطات الإسرائيلية، لأعداد من كبار السن من سكان غزة (ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما) فقط بالتوجه إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والعودة في نفس اليوم عبر معبر "إيرز" الحدودي المخصص لعبور الأفراد والخاضع لسيطرتها.

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