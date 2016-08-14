أبرز هزائم تنظيم الدولة منذ بداية 2015

مقاتلون من تنظيم الدولة (أرشيف)

تعرض تنظيم الدولة الذي انسحب من مدينة منبج السورية الجمعة، لهزائم عدة في العراق وسوريا وليبيا منذ بداية العام 2015، ونعرض أبرزها فيما يلي:

في العراق

31 مارس/ آذار: أعلنت القوات العراقية استعادة مدينة تكريت الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد، بعد أن شنت أكبر عملية لها منذ هجوم الجهاديين في يونيو/ حزيران 2014 الذي سمح لتنظيم الدولة بالاستيلاء على مساحات واسعة من البلاد. وشاركت واشنطن وطهران في عملية القوات العراقية.

13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: استعادت القوات الكردية مدعومة بغارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مدينة سنجار (شمال) من أيدي تنظيم الدولة، قاطعة بذلك طريقا إستراتيجيا يستخدمه التنظيم بين العراق وسوريا. واستولى التنظيم على سنجار في أغسطس/ آب 2014.

9 فبراير/ شباط 2016: استعادة القوات العراقية والحشد الشعبي السيطرة على مدينة الرمادي السنية على بعد 100 كلم غرب العاصمة بغداد والتي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ مايو/ أيار 2015.

26 يونيو/ حزيران: أعلن الجيش العراقي تحرير الفلوجة بالكامل (50 كلم غرب بغداد)، بعد شهر على شنه هجوما فر خلاله عشرات الآلاف من السكان من المدينة التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ يناير/ كانون الثاني 2014.

في سوريا

26 يناير/ كانون الثاني 2015: طردت القوات الكردية مدعومة بغارات التحالف الدولي تنظيم الدولة من كوباني على الحدود التركية بعد 4 أشهر من المعارك العنيفة.

منتصف يونيو/ حزيران 2015: استعادت القوات الكردية مدعومة بفصائل المعارضة السورية مدينة تل أبيض على الحدود التركية والتي كانت تشكل نقطة عبور حيوية لتنظيم الدولة الذي سيطر عليها على مدى أكثر من عام.

27 مارس/ آذار 2016: بعد هجوم استمر 20 يوما استعادت قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي، وبمقاتلي حزب الله اللبناني والقوات الخاصة الروسية على الأرض، مدينة تدمر (200 كلم شرق دمشق) التي استولى تنظيم الدولة عليها في مايو/ أيار 2015.

12 أغسطس/ آب 2016: آخر عناصر تنظيم الدولة ينسحبون من مدينة منبج في شمال سوريا بعد أن سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية مدعومة من واشنطن إثر معركة دامت شهرين. ومنبج التي شكلت تقاطع طرق إستراتيجيا حيويا مع تركيا بالنسبة إلى تنظيم الدولة، وصفتها واشنطن بأنها معبر استراتيجي لهؤلاء نحو أوربا.

في ليبيا

9 يونيو/ حزيران 2016: بعد إطلاقها في 12 مايو/ أيار عملية "البنيان المرصوص"، دخلت قوات ليبية موالية لحكومة الوفاق الوطني مدينة سرت الساحلية معقل تنظيم الدولة التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، لكن تقدمها تباطأ بفعل هجمات مضادة شنها التنظيم.

وفي 11 أغسطس/ آب سقط مقر قيادة التنظيم في سرت بأيدي القوات الليبية مدعومة بغطاء جوي أمريكي، غير أن التنظيم لا يزال يسيطر على بعض الأحياء.