يلدرم: لا حلول وسط مع أمريكا بشأن تسليم غولن

رئيس الوزراء التركي – بن علي يلدرم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم (السبت) إن بلاده لا ترى أي مجال لحل وسط مع الولايات المتحدة بشأن طلب تسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.

وأدلى يلدرم بهذه التصريحات لمجموعة من الصحفيين الذين نقلوا عنه قوله إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي سيزور تركيا في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الجاري.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل المدير العام لقناة (سي.إن.إن ترك) وهو أحد الصحافيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي الذي عقده يلدرم قوله "العامل الأساسي لتحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة هو تسليم غولن حيث لا مجال للتفاوض".

وأضاف رئيس الوزراء قائلا "هذا الأمر تتوقف عليه أيضا مسألة استمرار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في تركيا من عدمه."

وتشعر تركيا بالغضب مما تعتبره إدانة فاترة من حلفائها الغربيين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يومي 15 و16 من يوليو/ تموز على الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية.

كما عبرت تركيا في أكثر من مناسبة عن غضبها أيضا من الانتقادات الغربية لحملة التطهير التي استهدفت جنودا بالجيش وقضاة وموظفين عموميين عقب محاولة الانقلاب.

وقتل أكثر من 240 شخصا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها مجموعة في الجيش باستخدام الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر والدبابات.

ومنذ محاولة الانقلاب فصل خمسة آلاف شخص من أصل 81 ألف شخص من وظائفهم وأوقف الباقون عن العمل.

ومنذ ذلك الحين أيضا كثفت تركيا ضغوطها لتسلم غولن من الولايات المتحدة.

ويدير رجل الدين الذي كان في السابق حليفا لإردوغان شبكة واسعة من المدارس الدولية خارج تركيا.

وقال يلدرم اليوم (السبت) إن هناك تطورا في موقف الولايات المتحدة من تسليم غولن لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف يلدرم أن غولن كان يدير قناة اتصال خاصة يستخدمها 50 ألف شخص وكرر انتقادات بلاده لرجل الدين الذي ينفي أية صلة بمحاولة الانقلاب.