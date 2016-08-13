مخيم "رابعة": تستطيعون قطع الأزهار لكن لن توقفوا زحف الربيع

جانب من مخيم رابعة الأول

الحنين لأيام الاعتصام الذي شاركوا فيه قبل عامين ببلادهم، ورغبة البعض الآخر في استحضار تجربتهم وتجربة آلاف آخرين شاركوا في اعتصام ميدان "رابعة العدوية" شرقي القاهرة الذي نظمه مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، تجمع شباب مصريون وعرب في مخيم أقيم بمدينة تركية تخليداً لذكرى اعتصام "رابعة" ورغبة في تفعيل قضيته عالمياً.

الشباب المشاركون في المخيم بمدينة بولو التركية (شمال)، الذي اختتم مؤخراً، حرصوا على استحضار ذكرى فض اعتصام "رابعة" بطريقتهم الخاصة، بتجسيد النشاطات التي كان المعتصمون في الميدان "الرمز" يقومون بها خلال اعتصامهم الذي استمر نحو شهرين قبل فض الاعتصام بالقوة من قبل القوات المصرية.

الشباب قاموا بتدشين ما أسموه بـ"مخيم رابعة الأول" ليجعلوا منه نموذجاً مصغراً لاعتصام "رابعة العدوية" الذي نصب المشاركون فيه المئات من الخيم ليبيتون معتصمين فيها مطالبين بعودة الرئيس محمد مرسي ورفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه، رغم أنه لم يمضي سوى ربع مدته الرئاسية الدستورية (سنة واحدة من أربعة).

المخيم الذي بدا من اسمه أنه لن يكون الأخير تقوم فكرته على محاكاة اعتصام "رابعة" بتفاصيله من إقامة جلسات نقاشية وفقرات فنية ورياضية ومحاضرات وورش عمل شارك فيها مجموعة من الشباب المصري والباحثين العرب المتضامنين معهم ومع قضيتهم، لمناقشة سبل تفعيل قضية "رابعة" عالمياً وخلق حالة من التفاعل الدولي تجاه ما يصفونه بـ"المجزرة" التي حصلت هنالك قبل 3 أعوام.

الفنان المصري وجدي العربي أحد الداعمين لفكرة المخيم والمشاركين فيه، قال إن المخيم انطلق إيماناً من المشاركين فيه بحقوق "شهداء" رابعة وواجب تخليد ذكراهم.

وأضاف العربي أن المخيم "ضمّ نشاطات وفقرات مميزة كفقرة سينما الشهيد التي تم عرض أفلام تسجيلية عن شهداء منسيين لم تذكرهم أو تتحدث عنهم وسائل الإعلام لكنهم قدموا أرواحهم للوطن وللقضية، وكان لابد من التعريف بهم وبغيرهم ممن قتلوا في المجزرة".

أحد المشاركين العرب في المخيم ويدعى محمد الهواري من المغرب، وجه رسالة للسلطات المصرية قائلاً: "إنكم قد تستطيعون قطع الأزهار لكنكم لن توقفوا زحف الربيع".

وقال الهواري: إن السلطات المصرية تمكنت من فض اعتصام "رابعة" قبل 3 أعوام إلا أن فكرة رابعة والهدف الكبير الذي حمله لن يتمكنوا من فضه من عقول الشباب المصري أو العربي الحر ولهذا نحن هنا في المخيم.

المخيم حرص على خلق حالة تعايش كاملة بين المشاركين باختلاف أفكارهم واستضاف مجموعة من الشباب العربي لمناقشتهم حول نظرتهم للاعتصام، والانتقادات والمآخذ التي سجلوها عليه والدروس الثمينة التي استقوها منه.

وتتشابه فكرة المخيم مع حملات سابقة دشنها شباب مصري يحاكون فيها فكرة اعتصام "رابعة" ويحيون فيها الذكرى بشكل مختلف كالحملة التي انطلقت في الذكرى الثانية للمجزرة العام الماضي تحت اسم "رابعة ستوري"(قصة رابعة) والتي سعت إلى تعريف العالم بمأساة فض الاعتصام، وتوضيح ملابساتها ونشر صور توثقها من كل جوانبها، بحسب ما أعلنت الحملة في موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات قوات من الجيش والشرطة قد فضت بالقوة لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب العاصمة)؛ في 14 أغسطس/ آب 2013 اعتصامين ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.