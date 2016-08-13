قوات "البنيان المرصوص" تسيطر على مبنى الإذاعة في مدينة سرت

أعلنت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم (السبت) سيطرتها على مبنى الإذاعة في مدينة سرت، شمال وسط البلاد، والذي كان "تنظيم الدولة" قد حوله مركزاً إعلامياً له.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"البنيان المرصوص" نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلاً إن السيطرة جاءت خلال "عملية نوعية" لم يعط أية تفاصيل عنها.

وأشار البيان إلى أن مبنى الإذاعة هو "أحد أهم المراكز الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة في سرت".

وأوضح أن التنظيم حول إذاعة المدينة إلى مركز إعلامي بثّ من خلالها "كلمة لأميرها أبوبكر البغدادي و خطباً للناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني". كما أنه استخدمها "لبث الكثير من الدروس والخطب الدينية لأبرز شخصيات التنظيم مثل تركي البنعلي".

وكانت مواقع تابعة لـ"تنظيم الدولة" قد نشرت العام الماضي صورا لــ"تركي البنعلي" أبرز شخصيات التنظيم داخل سرت، ظهر في إحداها وهو يقف بجانب المخبأ الأخير للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحظة إمساك الثوار به في أغسطس/آب 2011.

وعن الأوضاع الميدانية الحالية في سرت، قال الغصري المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص" إن "الاشتباكات تدور بشكل متقطع منذ أمس واليوم السبت بسبب إعادة ترتيب صفوف قواتنا لإطلاق آخر معاركها ضد مقاتلي التنظيم بالمدينة"، من دون أن يحدد أي موعد لذلك.

وأشار إلى أن قواتهم تقصف تمركزات لـ"تنظيم الدولة" داخل الأحياء السكنية 3 ، 2 ، 1 بالمدفعية بين وقت وأخر، كما أنها تقوم في الوقت نفسه بتمشيط وتأمين المناطق والمواقع التي انتزعت من قبضة التنظيم خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وخلال هذين اليومين، حققت قوات "البنيان المرصوص" تقدماً كبيراً في سرت باستعادتها أكثر من مقر أبرزها مجمع قاعات "واغادوغو" الواقع في قلب المدينة، والذي يعد مقر القيادة لـ"تنظيم الدولة" فيها، ومستشفى "ابن سينا" القريب من المجمع ومصرف متاخما له.

وانطلقت عملية "البنيان المرصوص" في مايو/أيار الماضي؛ بهدف إنهاء سيطرة " تنظيم الدولة" على مدينة سرت ، عبر 3 محاور هي (أجدابيا سرت) و(الجفرة سرت) و(مصراتة سرت) وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.

وسيطر التنظيم على مدينة سرت في مايو/آيار 2015، قبل طرده مؤخراً من عدد من المواقع في المدينة.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، سيطر على إذاعة المدينة الكائنة في مبنى إدارة المحاسبة سابقاً، بالقرب من الحي السكني الثاني.