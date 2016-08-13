فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور 50% مع ارتفاع التضخم

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة زيادة الحد الأدنى للأجور 50% المئة ابتداء من أول سبتمبر/أيلول وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الشرائية في فنزويلا عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار (نحو 35 دولارا) بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، ولكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام.

وقال مادورو خلال بث تلفزيوني "هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام".

ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181 % في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة.

ويقول مادورو إن حكومته ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصومه السياسيون.