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شاهد: فقس عناكب من فصيلة نادرة في حديقة حيوانات بريطانية

13/8/2016

فقست بنجاح مجموعة مؤلفة من نحو 200 عنكبوت من فصيلة الرتيلاء النادرة في حديقة حيوانات بريطانية، فيما أشاد به حراس الحديقة أمس الجمعة بوصفه أول عملية تكاثر لمثل هذه الأنواع.

وقالت حديقة تشيستر في بيان إن " حراس اللافقاريات في الحديقة هم أول أشخاص في العالم ينجحون في تربية عناكب رتيلاء مونتسيرات فيما يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المزيد عن تلك العناكب الغامضة."

ولا يُعرف شيء يذكر عن هذه العناكب التي يوجد موطنها الأصلي في جزيرة مونتسيرات في الكاريبي.

وتابع خبراء عناكب الرتيلاء البالغة لمدة ثلاث سنوات ويأملون الآن في كشف المزيد عن تلك الأنواع.

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