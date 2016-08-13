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شاهد: فرحة السكان بتحرير مدينة منبج من يد "تنظيم الدولة"

13/8/2016

قال متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية إن التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة سيطر بالكامل على مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا قرب الحدود التركية بعد مغادرة آخر فلول مقاتلي "تنظيم الدولة" المدينة.

وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية: "قوات التحالف تمشط المدينة حاليا بعد رحيل المجموعة المتبقية من مقاتلي "التنظيم" الذين كانوا قد تحصنوا بها".

وأضاف أنهم حرروا أكثر من ألفي مدني كان المتشددون يحتجزونهم رهائن.

وأضاف أن المدينة تحت السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية التي تقوم حاليا بعمليات تمشيط.

ويهدف هجوم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي بدأ في نهاية مايو أيار إلى طرد "تنظيم الدولة" من المناطق التي يسيطر عليها على الحدود مع تركيا.

وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأمريكية دورا مهما على الأرض أكثر الانتصارات طموحا تحققها جماعة متحالفة مع واشنطن في سوريا منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد "تنظيم الدولة" قبل عامين.

وتمثل خسارة منبج ضربة قوية للتنظيم نظرا لأهميتها الاستراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات من الحدود التركية.

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