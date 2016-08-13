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شاهد دي نيرو: ما يقوله ترامب جنون كامل وسخف

13/8/2016

قال الممثل والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو أمس السبت (13 اغسطس آب) إن فكرة خوض دونالد ترامب انتخابات الرئاسة تثير الجنون.

وأضاف، دي نيرو من على مسرح سراييفو الوطني "إن ما يقوله حقيقة هو جنون كامل وسخف … إنه مجنون تماما".

وتابع "لا أعلم من الجنون أن أشخاصا مثل دونالد ترامب، يجب ألا يكون في الموقع الذي هو فيه الآن فليساعدنا الرب" وقوبل كلام دي نيرو بتصفيق حاد من الجمهور.

وقدم دي نيرو للجماهير في سراييفو نسخة رقمية من فيلم (تاكسي دريفر) أو سائق سيارة الأجرة وهو فيلم من إخراج مارتن سكورسيزي وبطولة دي نيرو بمناسبة مرور 40 عاما على عرض الفيلم لأول مرة.

وأثار ترامب -وهو رجل أعمال وملياردير يسعى لشغل أول منصب عام له- جدلا بسلسلة من التصريحات النارية عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وعن الأسلحة والمكسيكيين والمسلمين والمحاربين القدامى من بين موضوعات أخرى.

وألقي ترامب باللوم على وسائل الإعلام الأمريكية في إخراج الكثير من تصريحاته عن سياقها.

وافتتح دي نيرو (73 عاما) مساء أمس الجمعة (12 اغسطس آب) الدورة الثانية والعشرين لمهرجان سراييفو للأفلام والذي بدأت إقامته كأحد أشكال المقاومة مع اقتراب نهاية حصار المدينة الذي استمر من 1992 وحتى 1995 خلال حرب البوسنة وتم تكريم دي نيرو خلال المهرجان بجائزة عن مجمل أعماله.

 

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