شاهد: تمساح كاد أن يقطع يد امرأة في فلوريدا

قالت وسائل إعلام محلية إن تمساحا هاجم امرأة أول أمس (الجمعة) وكاد أن يقطع يدها أثناء زيارتها لمتنزه إيفرجليدز بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت محطة (دبليو.اس.في.ان-تي.في) التلفزيونية المحلية إن كيمبرلي آن سيكستون (49 عاما) كانت تحاول انتشال علبة سقطت منها في المياه في شمال غرب مقاطعة بروارد عندما هاجمها تمساح يتراوح طوله بين أربعة وخمسة أقدام.

وقال مايك جاكليس قائد شرطة بروارد للمحطة "أصيبت إصابة جسيمة في يدها تقترب من بتر كامل ليدها اليمنى عند المعصم".

وأضاف أن مرافقين لسيكستون جذبوها حتى لا تسقط في المياه الأمر الذي "ربما كان سببا قويا في إنقاذ حياتها".

ونقلت سيكستون جوا إلى مستشفى محلي حيث يحاول الأطباء إعادة تثبيت يدها. وقالت المحطة إن التمساح وقع في شرك نصب له.

وفي يونيو/حزيران غرق طفل (عمره عامان) بعد أن سحبه تمساح في متنزه والت ديزني العالمي في أورلاندو بفلوريدا.