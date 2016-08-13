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شاهد: السيسي ينتقد زيادة مرتبات الموظفين ويعد بخفض الدعم

13/8/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة عينت 900 ألف موظف لا تحتاجهم في القطاع العام عقب ثورة يناير 2011 بسبب الضغوط.

وأضاف، في كلمته اليوم خلال افتتاح مجمع إيثدكو للبتروكيماويات لإنتاج الإيثيلين بالإسكندرية، أن الثورات لها سلبيات على مجتمعاتها، ولابد من الاعتراف بذلك ومعالجته، ففي أعقاب ثورة 25 يناير وحتى الآن حدث أمور كثيرة لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وذكر أن زيادة مرتبات الموظفين له تأثير سلبي ويشكل عبئا على موازنة الدولة، مشيرا إلى أنه في خلال 4 سنوات زادت المرتبات 150 مليار جنيه بسبب الضغط من الموظفين، وهذا تسبب في 600 مليار جنيه دين داخلي.

وطالب السيسي بإجراء ضبط للاقتصاد المصري والإنفاق حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن كل القرارات التي تردد الرؤساء السابقون في اتخاذها بخصوص الاقتصاد لن يتردد هو في اتخاذها وتطبيقها، وسط تصفيق من الحضور.

وأوضح أن أول فعل للإصلاح الحقيقي كان عام 1977، في إشارة إلى أحداث 18 و19 يناير، لكن الدولة تراجعت خوفا من رد فعل الشعب.

وقال إنه أخبر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أن يخرجوا للشعب ويخبروه بالوضع الاقتصادي السئ لمصر، موضحا أن مصر دائما ظروفها الاقتصادية صعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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