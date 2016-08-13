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تركيا.. العثور على جثة مسؤول في "العدالة والتنمية"

13/8/2016

العثور على جثة مسؤول في "العدالة والتنمية"

عثرت قوات الأمن التركية، اليوم السبت، على جثة "ناجي أدي يامان" رئيس أمانة الشباب بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في قضاء "بيت الشباب" بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد، عقب اختطافه مع شقيقه "فكرت" على يد مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية ، أن مسلحين من منظمة بي كا كا اخطتفوا الشقيقين"ناجي" و"فكرت"، في وقت سابق اليوم، بعد اعتراض طريقهما وإيقاف سيارة كانا يستقلاناها، في القضاء المذكور.

وأوضحت المصادر، أن السلطات عثرت على جثة ناجي على بعد كيلو متر واحد من مكان الاختطاف، فيما تواصل فرق الأمن البحث على شقيقه.

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