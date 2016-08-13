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الولايات المتحدة تتصدر الأولمبياد بـ (50) ميدالية

13/8/2016

الولايات المتحدة تتصدر الأولمبياد بـ (50) ميدالية

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العام للميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد مرور نصف زمن الدورة الأولمبية، حيث جمعت 50 ميدالية من بينها 20 ذهبية.

وتحل الصين في المركز الثاني بإجمالي 37 ميدالية من بينها 13 ذهبية فيما حصدت بريطانيا واليابان سبع ميداليات ذهبية ولكن بريطانيا حلت في المركز الثالث في الترتيب العام بعدما فازت بتسع فضيات مقابل ثلاث فضيات لليابان، علما بأن اليابان تمتلك 24 ميدالية مقابل 22 ميدالية لبريطانيا.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس برصيد ست ذهبيات و13 ميدالية في الإجمالي بينما حلت ألمانيا في المركز السادس بست ذهبيات و11 ميدالية في الإجمالي.

وتستمر الدورة الأولمبية حتى 21 من آب/اغسطس الجاري وتضم 306 منافسة.

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