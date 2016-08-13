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السباح الأمريكي "فليبس" يقرر الاعتزال بعد أولمبياد "ريو"

13/8/2016

السباح الأمريكي "فيليبس" يقرر الاعتزال بعد أولمبياد "ريو"

 أعلن السباح الأمريكي مايكل فليبس، اليوم (السبت) أنه قرر اعتزال الرياضة بعد نهاية منافسات النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

وفي تصريحات صحفية، قال فليبس، إنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو باليابان، والتي ستقام عام 2020، مكتفيا بالإنجازات التي حققها طوال الفترة الماضية.

وأضاف "لن استمر أربعة أعوام قادمة، لقد حققت كل طموحاتي في السباحة بعد مسيرة استمرت 24 عاما، فإنني سعيد بما انتهت عليه الأمور".

ويعد فليبس من أبرز نجوم السباحة على المستوى العالمي، إذ حقق العديد من الميداليات المتنوعة خلال الدورات الأولمبية التي شارك فيها.

وفاز السباح الأمريكي بسباق 200 متر فراشة، في أولمبياد "ريو" الحالية، كما فاز بذهبية 200 متر متنوع فردي، و4×100 متر، و4×200 متر.

وقد يحرز فليبس ميدالية جديدة ستكون الـ 28 له في مسيرته الأولمبية، من بينها 22 ذهبية، وذلك خلال سباق 4×100 متر تتابع متنوع، وهو السباق الأخير في منافسات السباحة الأولمبية.

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