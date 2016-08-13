البث الحي
منوعات

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات كاملة بشأن فض "رابعة"

13/8/2016

الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، اليوم السبت، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في أغسطس/ آب 2013.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق  "يعتقد بان غي مون أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس/آب 2013".

وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد  أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) خلال ذلك اليوم".

وجدد أمين عام المنظمة الدولية التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع" خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمين للشرعية، تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة".

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر يوم 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات، من مؤيدي الشرعية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)