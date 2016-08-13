الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات كاملة بشأن فض "رابعة"

الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، اليوم السبت، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في أغسطس/ آب 2013.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق "يعتقد بان غي مون أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس/آب 2013".

وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) خلال ذلك اليوم".

وجدد أمين عام المنظمة الدولية التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع" خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمين للشرعية، تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة".

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر يوم 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات، من مؤيدي الشرعية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.