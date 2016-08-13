أردوغان: سنوقف اتفاقية "المهاجرين" حال عدم التزام أوربا بها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستوقف العمل باتفاقية "إعادة القبول" التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوربي في مارس/ آذار الماضي، لوقف تدفق اللاجئين صوب أوربا، حال عدم التزام الأخيرة بتعهداتها التي نص عليها الاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، خلال مقابلة مع قناة "آر تي إل" الألمانية، الجمعة، والتي تطرق خلالها للحديث عن عدة قضايا وملفات داخلية وخارجية.

وأوضح أردوغان أن "أوربا لم تفِ بوعودها التي نصت عليها الاتفاقية (..) وإذا لم يتم اتخاذ ما يلزم فلا تؤاخذوننا فنحن سنوقف العمل بها".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوربي توصلا في 18 مارس/ آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق "إعادة القبول" (دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل/ نيسان الماضي)، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ تقوم أنقرة بموجبه، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وينص الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (تركيا) إلى بلدان الاتحاد الأوربي مقابل كل سوري معاد إليها.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس التركي، انتقاده لموقف أووبا "غير الكافي" حيال المحاولة الانقلابية التي تعرضت لها بلاده منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف في هذا الصدد: "لقد وقعت محاولة انقلابية في 15 يوليو/تموز الماضي، وفي 18 تموز اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنا لتقول: ينبغى ألا تكون الأحداث (في تركيا) بالشكل الذي يُقلقنا"، مؤكداً أن "هذا الكلام يُحزننا، نحن لا نفعل شيئاً بدافع الانتقام".

وأشار أردوغان إلى أنهم كانوا يتوقعون وقوف أوربا إلى جانب تركيا ضد المحاولة الانقلابية، كالموقف الذي تجمع به الأوربيون في باريس ضد الإرهاب (على خلفية هجمات شهدتها المدينة في أوقات سابقة)، مشيرًا إلى أنه كان "ينبغي على كل دولة أوربية إرسال ممثل لها إلينا، لكن ذلك لم يحدث".

ولفت أردوغان إلى أن "المحاولة الانقلابية خلفت 240 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح"، مضيفاً بالقول: "عقب هذا الهجوم على الديمقراطية التركية، زارنا الأمين العام لمجلس أوربا، ووزير أوربي، ووزير الخارجية القطري فقط، إن هذا يُحزننا".

ورداً على سؤال حول إمكانية إعادة تطبيق أحكام الإعدام في تركيا من عدمه؟ أجاب أردوغان: "شارك نحو خمسة ملايين مواطن تركي في تجمع نُظم يوم الأحد الماضي في ميدان "يني قابي" في إسطنبول، والجميع كان يهتف نريد أحكام الإعدام، إذا ما أصدر البرلمان قانونا كهذا، وأنا بحكم منصبي كجهة تصديق سأقوم بالمصادقة عليه".

وانتقد أردوغان عدم سماح المحكمة الدستورية الألمانية قبل أسبوعين، توجيهه خطاباً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى تجمع مناهض في مدينة كولونيا الألمانية للمحاولة الانقلابية في تركيا.