واشنطن بوست:اللاجئون خلقوا أكثر من مليون فرصة عمل في ألمانيا

كشفت دراسة نشرتها صحيفة واشنطن بوست أن اللاجئين أسهموا في خلق مليون وثلاثمئة ألف فرصة عمل في ألمانيا.

ووجدت الدراسة التي أعدتها مؤسسة برتلسمان، وهي واحدة من أكبر المنظمات غير الربحية في ألمانيا، أنه تم تسجيل زيادة بنسبة ستة وثلاثين 36 في المائة في خلق فرص عمل جديدة خلال السنوات العشر 10 الماضية،

في حين ارتفع عدد السكان من أصول مهاجرة بنسبة تسعة 9 في المائة فقط خلال الفترةِ نفسِها، يقول رئيس مجلس إدارة المؤسسة "آرت دي جيوس" إن الدراسة أظهرت أن اللاجئين، وخلافا للاعتقاد السائد، لا يسلبون أيَّ شخص وظيفتَه، وفقا لما جاء في الصحيفة.