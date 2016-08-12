مقتل أكثر من 50 في غارات للنظام وروسيا على حلب وإدلب

غارات للنظام وروسيا على بلدات سورية

قتل نحو 54 مدنيا في غارات روسية وسورية جديدة على مناطق في حلب وإدلب (شمالي سوريا) وقتل آخرون بنيران حزب الله اللبناني في ريف دمشق الغربي، بينما أعلنت المعارضة أنها أفشلت هجوما جديدا لقوات النظام والمليشيات الأجنبية جنوب وغرب مدينة حلب.

تفصيلا قتل نحو 26 مدنيا -بينهم أطفال- وأصيب عشرات في قصف جوي نفذته طائرات روسية على مستشفى الأطفال في بلدة كفر حمرة، وأحياء في بلدة حريتان، وسوق الخضار في بلدة أورم الكبرى بريفي حلب الشمالي والغربي حسبما أفاد مراسل الجزيرة.

ومعظم المواقع التي جرى استهدافها اليوم كانت مدنية وخدمية، ومن بينها مستشفى للأطفال في كفر حمرة وأحياء سكنية في حريتان بالريف الشمالي، وسوق للخضار في أورم الكبرى بالريف الغربي.

وقتل في بلدة حيان -بالريف الشمالي- وحدها ما لا يقل عن 12 شخصا، كما قتل ممرض إثر استهداف الطيران الروسي مستشفى للأطفال في بلدة كفرة حمرة، وقتل اثنان وأصيب آخرون في قصف مماثل لبلدة دار عزة بالريف الغربي.

كما قتل شخصان وأصيب آخرون في غارات روسية وسورية على أحياء باب النصر وساحة الألمجي وجب القبة في حلب القديمة، وأوضح مراسل الجزيرة أن الغارات تواصلت خلال هدنة الساعات الثلاث التي أعلنتها روسيا من جانب واحد.

وكان يفترض أن تسري الهدنة بداية من أمس لمدة ثلاث ساعات يوميا من العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر للسماح بدخول مساعدات للمناطق المحاصرة بحلب، بيد أن القصف لم يتوقف مطلقا.

وفي محافظة إدلب المتاخمة لحلب، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 15 وإصابة عشرات آخرين من المدنيين اليوم إثر غارات روسية وسورية مكثفة.

واستهدفت الغارات قرى وبلدات سراقب وتلعاد وسرمدا ومعارة النعسان، كما شملت الغارات مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين؛ متسببة في دمار للمباني السكنية والممتلكات. وكانت روسيا كثفت غاراتها على محافظة إدلب منذ إسقاط المروحية الروسية مطلع الشهر الحالي، حيث قتل خمسة عسكريين روس كانوا على متنها.

كما قتل اليوم أربع نساء في بلدتي بقين ومضايا قرب مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي بنيران حزب الله اللبناني. وفي ريف دمشق أيضا، واصل الطيران السوري قصف مدينة داريا المحاصرة بالبراميل المتفجرة.