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مظاهرة في ألمانيا للمطالبة بإباحة تداول نبات القنب

12/8/2016

ألمان يطالبون بإباحة تداول نبات القنب

ينظم المؤيدون لتقنين استخدام نبات القنب (الذي يستخرج منه مخدر الحشيش) مظاهرة غدا (السبت) عبر شوارع وسط العاصمة الألمانية برلين.

ويتوقع أن يشارك في هذه المظاهرة التي تقام سنويا ويطلق عليها "استعراض القنب" عدة آلاف من الأشخاص من جميع أنحاء ألمانيا.

وتبدأ المظاهرة بمرافقة الشرطة من ساحة المحطة الرئيسية بالمدينة، وصرح المنظمون أن المسيرة ستختتم أمام مجلس المدينة بلونه الأحمر.

ويطالب المتظاهرون بتقنين استخدام نبات القنب بصفته مادة للمتعة. ومن بين المنادين بذلك عدد من السياسيين المنتمين لحزب الخضر الألماني ويسوق هؤلاء حججا منها أن تقنين التداول سيسحب البساط من تحت أرجل ممارسي الجريمة المنظمة، بينما يخشى المعارضون على الشباب من استخدام هذه المادة. 

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