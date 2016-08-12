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مذكرة اعتقال بحق أهم هداف في تاريخ تركيا

12/8/2016

نجم كرة القدم التركي السابق هاكان سوكور

أعلنت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة أن مذكرة توقيف صدرت في تركيا ضد نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور في إطار حملة التطهير الجارية في الأوساط القريبة من الداعية فتح الله غولن بعد محاولة الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" أن سوكور اللاعب الدولي السابق، اتهم بأنه "عضو في مجموعة إرهابية مسلحة" في إشارة إلى حركة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15  من يوليو/ تموز.

وأضافت الوكالة أن مذكرة توقيف صدرت بحق والده سلمت سوكور.

وكان نجم كرة القدم السابق، الذي لم يخف يوما إعجابه بغولن، غادر تركيا مع عائلته العام الماضي، ليستقر في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، بعد إجراءات قضائية بحقه بتهمة "شتم" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان سوكور الذي لعب خصوصا في نادي غلطة سراي وعرف بأنه أهم هداف في تاريخ كرة القدم في تركيا، بدأ العمل السياسي إلى جانب أردوغان وانتخب في 2011 نائبا على لائحة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.

لكنه استقال من الحزب في 2013 بسبب معارضته لقرار أردوغان شن حرب ضد حليفه السابق غولن.    

ونفى سوكور قبل أشهر أن يكون انتقل إلى الولايات المتحدة وقال إنه توجه اليها "لتعلم اللغة الانجليزية".

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