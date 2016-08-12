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كلينتون تطالب ترامب بنشر بياناته الضريبية

12/8/2016

أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الجمعة بيانات ضريبة الدخل الخاصة بها وبزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للعام الماضي حيث بلغ دخل الزوجين أكثر من 10 ملايين دولار ودفعا ضرائب نسبتها 43%  تقريبا من دخلهما.

وجاء أغلب دخل الزوجين كلينتون  من مقابل الخطب التي ألقياها خلال العام الماضي، في حين جاء جزء كبير من دخل مرشحة الرئاسة من عائدات كتابها.

كما أظهرت بيانات الضرائب لعام 2015 أيضا أن  الزوجين كلينتون تبرعا بنسبة 8ر9% من دخلهما للأنشطة الخيرية.

وقد نشرت هيلاري وبيل كلينتون بيانات دخلهما الخاضع للضرائب منذ 1977 بحسب البيان الصادر عنهما.

وطالبت هيلاري كلينتون منافسها في الانتخابات الرئاسية المرشح الجمهوري دونالد ترامب بنشر بياناته الضريبية.

ويقول ترامب إن عملية المراجعة التي تجريها السلطات الضريبية حاليا تمنعه من نشر بياناته الضريبية، مضيفا أنه سينشرها بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة.

يذكر أن القانون لا يلزم مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة بنشر بياناتهم الضريبية، لكن المرشحين اعتادوا نشرها منذ أكثر من 40 عاما كشكل من أشكال الشفافية.

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