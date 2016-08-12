فيديو: هندي يموت في حادث سير والمارة يتجاهلونه

لقي رجل مصرعه في الهند إثر حادث سير .. هنا ليست المأساة فآلاف يموتون سنويا جراء حوادث الطرق لكن هذا الرجل ظل أكثر من 30 دقيقة بعد الحادث على جانب الطريق يعاني حتى الموت وسط تجاهل كل من مر بجانبه من سيارات ودرجات نارية ومشاة.

أظهر فيديو التقطته كاميرات مراقبة تعاملا "غير إنساني" من جانب سائق السيارة ومن المارة الذين تجاهلوا الضحية حتى فارق الحياة.

وأظهر الفيديو هروب الجاني من موقع الحادث لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ذلك واعترف بأنه كان نائما وهو يقود السيارة ما تسبب في الحادث.

ظل المجني عليه على جانب الطريق وأول من ذهب إليه لم تكن نيته المساعدة بل سرقة الهاتف النقال للضحية حتى مر آخر وتعرف عليه واتصل بالشرطة لكن بعد فوات الآوان.