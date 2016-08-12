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غوغل: لم نحذف فلسطين لأنها لم تكن موجودة أصلا

12/8/2016

خريطة فلسطين كما تظهر على غوغل

قالت إليزابيث دافيدوف المتحدثة باسم شركة غوغل، إن شركتها لم تحذف اسم "فلسطين" من الخرائط الخاصة بتطبيق خرائط غوغل، لأن الشركة لم تستخدم تسمية "الأراضي الفلسطينية" مطلقا من قبل.
وأضافت دافيدوف في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تسمية قطاع غزة والضفة الغربية يظهران منفصلان عن إسرائيل على الخريطة بخط منقط لتدل على أن هذه الحدود غير معترف بها دوليا.
وزعمت المتحدثة باسم غوغل أن إزالة اسم فلسطين من الصفحة الرئيسية المحلية لغوغل، ليس لأسباب سياسية وإنما لأسباب جمالية فقط.
ونشر الكثير من العرب على شبكات التواصل الاجتماعي كتابات غاضبة من شركة جوجل، وتطالبها بإعادة تسمية فلسطين إلى الخريطة.
وانتشر هاشتاغ #فلسطين_هنا، و #Palestine_Is_Here على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عريضة على موقع Change.org تهدف إلى جمع تواقيع للضغط على غوغل من أجل وضع اسم فلسطين على الخرائط لديها، لأنه وبحسب نص العريضة فإن وجود اسم إسرائيل وغياب اسم فلسطين عن الخريطة يمثّل إهانة مؤلمة للشعب الفلسطيني ويُضعف جهود ملايين من الأشخاص حول العالم الذين يعملون من أجل التوصل إلى الاستقلال الفلسطيني والتّحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم دعم هذه العريضة من قِبل حوالي 300 ألف شخص.

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