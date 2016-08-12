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شاهد: لماذا ينادي غي مون سيدة أمريكية تناهز المئة بأمه ؟!

12/8/2016

عانق الأمين العام الأمم المتحدة بان غي مون امرأة تبلغ من العمر 99 عاما يدعوها "أمه الأمريكية" في زيارة أمس الخميس تتسم بالحنين إلى منزلها في كاليفورنيا.

وفي منزل ليبا باترسون في نوفاتو قضى بان غي مون، أثناء كونه طالب في المرحلة الثانوية من كوريا الجنوبية التي دمرتها الحرب، أيامه الأولى في الولايات المتحدة في حالة صدمة ثقافية أمام ثروات البلاد.

عانقت باترسون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس وبعد ذلك دمعت عيناها عندما تحدثت عن كيف أن "غي مون" البالغ من العمر 18 عاما أصبح طفلها الرابع وجزءا من عائلتها خلال زيارته التي استغرقت ثمانية أيام في عام 1962.

وقال بان إن زيارته للولايات المتحدة لمدة شهر شكلت حياته، وإن باترسون لا تزال أمه الأمريكية.

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