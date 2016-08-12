شاهد: لحظة اشتعال النيران بمصفاة نفط على نهر المسيسيبي

نشب حريق بمصفاة نفط على ضفة نهر المسيسيبي بين نيو أورليانز وباتون روج أمس الخميس، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده.

وبدأ الحريق في وحدة "إتش – أويل" في حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما قالت أنجيلا غودوين الناطقة باسم مصفاة نفط موتيفا في كونفنت.

وفي حين لم يتم تسجيل إصابات، لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

أضافت غودوين أن الوحدات الأخرى في المصفاة لم تتأثر بالحريق ولا تزال تعمل.

أظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحريق ألسنة لهب وسط المحطة وتصاعد أعمدة دخان أسود ضخمة.

وتنتج المصفاة قائمة كاملة من المنتجات البترولية التقليدية، بما فيها البنزين العادي وعالي الجودة ومنخفض الكبريت.

ويذكر أن المصفاة تمتلكها شركة تابعة لأرامكو السعودية.