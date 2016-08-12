شاهد: لاعب عراقي يعتزل دوليا بعد تعرضه للسباب في البرازيل

أعلن لاعب المنتخبين الأول والأولمبي العراقيين لكرة القدم، علي عدنان، اعتزال اللعب الدولي نهائيًا، جراء تعرضه للسباب، عقب نهاية مباراة العراق أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي ودّع على إثرها منافسات البطولة.

وفي فيديو مصور نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء الخميس، قال عدنان (22 عامًا): خلال مباراة العراق الأخيرة، تعرضت للسباب والهجوم ضد أهلي، وأعتقد أن هذا الأمر ليس له علاقة بكرة القدم، وأتمنى أن يراجع الناس أنفسهم.

وأضاف "كفانا تخلفا لأن المنتخب العراقي قدم بطولة كبيرة خاصة في المباراة الأخيرة، لكن الحظ لم يحالفنا".

واختتم عدنان تصريحاته بالقول "علي عدنان سيترك كل المنتخبات العراقية".

وودّع المنتخب العراقي أولمبياد ريو باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، لتعادله مع الدنمارك والبرازيل وجنوب أفريقيا.

ويعتبر عدنان من نجوم المنتخب العراقي الذين شاركوا مع أسود الرافدين في أولمبياد ريو، حيث لعب لفرق بغداد العراقي، قبل خوضه تجربة احترافية في فريق ريزه سبور الدوري التركي عام 2013، ثم ينتقل في 2015 لفريق أودينيزي الإيطالي.

واختير عدنان كأفضل لاعب آسيوي شاب للعام 2013، ومثل منتخب بلاده في كأس آسيا للشباب 2012 في الإمارات، وحصل مع منتخب بلاده على الميدالية الفضية.

و تم استدعاء علي عدنان إلى تشكيلة المنتخب العراقي الأول عام 2013، حيث لعب معه في بطولة خليجي 21 في البحرين، ثم لعب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل.

كما لعب عدنان في كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013، وسجل خلالها عدة أهداف مميزة بينها هدفاه الرائعان بمرمى إنجلترا في الدقائق الاخيرة، وأورغواي، وساهم مع منتخب بلاده في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وانطلقت في 5 أغسطس/ آب الجاري، فعاليات النسخة الـ 31 للألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 206 دول، يتنافسون في 28 منافسة، للحصول على ألفين و488 ميدالية، وتختتم البطولة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.