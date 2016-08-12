شاهد: فيديو تعذيب دجاج يتسبب في فصل 10 موظفين

قالت شركة تايسون فودز إنها فصلت عشرة موظفين ضبطوا يسيئون معاملة دجاج مخصص للتربية في ولاية فرجينيا الأمريكية في فيديو صُور بشكل سري وبثته جماعة للدفاع عن حقوق الحيوان يوم الخميس.

وقالت الشركة أيضا إنها ستعيد تدريب عمالها على معاملة الدجاج الحي بناء على سياسة رعاية الحيوان بعد كشف النقاب عن أحدث واقعة لإساءة معاملة الطيور.

وأظهر الشريط المصور الذي بثته جماعة "كومبيشن أوفر كيلنج" عمال تايسون في عدة منشآت يضربون ويركلون ويرمون الطيور الحية.

وظهر في الشريط أحد الموظفين يسحق رأس دجاجة حية بحذائه.

وبُث الشريط الذي سُجل في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران على موقع تلك الجماعة التي تحارب من أجل حقوق الحيوان وتشجع على النهج النباتي.

