البث الحي
منوعات

شاهد: فيديو تعذيب دجاج يتسبب في فصل 10 موظفين

12/8/2016

قالت شركة تايسون فودز إنها فصلت عشرة موظفين ضبطوا يسيئون معاملة دجاج مخصص للتربية في ولاية فرجينيا الأمريكية في فيديو صُور بشكل سري وبثته جماعة للدفاع عن حقوق الحيوان يوم الخميس.

وقالت الشركة أيضا إنها ستعيد تدريب عمالها على معاملة الدجاج الحي بناء على سياسة رعاية الحيوان بعد كشف النقاب عن أحدث واقعة لإساءة معاملة الطيور.

وأظهر الشريط المصور الذي بثته جماعة "كومبيشن أوفر كيلنج" عمال تايسون في عدة منشآت يضربون ويركلون ويرمون الطيور الحية.

وظهر في الشريط أحد الموظفين يسحق رأس دجاجة حية بحذائه.  

وبُث الشريط الذي سُجل في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران على موقع تلك الجماعة التي تحارب من أجل حقوق الحيوان وتشجع على النهج النباتي.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)