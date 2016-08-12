البث الحي
منوعات

شاهد: رد فعل أم قابلت ابنها المعتقل منذ 3 سنوات داخل محكمة

12/8/2016

ظلت إحدى أمهات المعتقلين في مصر على ذمة إحدى القضايا تناشد القاضي أن يسمح لها برؤية ابنها المعتقل منذ ثلاث سنوات.
وبموافقة القاضي انهارت الأم وهي تحتضن ابنها، وهي تناشد القاضي أن يفرج عنها ابنها على ذمة القضية على أن تتكفل هي بإحضاره وقت الجلسات.
اللافت أن ضابط شرطة كان يحاول أن يمنع الأمن من أن تحتضن ابنها لولا سماح القاضي، وأمره له بتركها.
وبحسب الصحافة المحلية في مصر فإن الابن يحاكم في القضية المعروفة بـ "أحداث العدوة" بمحافظة المنيا جنوبي مصر.
وكانت أحكام حضورية وغيابية بالإعدام بحق أكثر من 180 وبالمؤبد لآخرين صدرت منتصف 2014 في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصام معارضي الانقلاب فيميدان رابعة العدوية بالقاهرة منتصف أغسطس/آب عام 2013.
وجهت إلى أغلب المعتقلين على ذمة القضية تهم تتعلق باقتحام وحرق مركز العدوة الأمني بمحافظة المنيا مما أدى إلى مقتل شرطي.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)