شاهد: رد فعل أم قابلت ابنها المعتقل منذ 3 سنوات داخل محكمة

ظلت إحدى أمهات المعتقلين في مصر على ذمة إحدى القضايا تناشد القاضي أن يسمح لها برؤية ابنها المعتقل منذ ثلاث سنوات.

وبموافقة القاضي انهارت الأم وهي تحتضن ابنها، وهي تناشد القاضي أن يفرج عنها ابنها على ذمة القضية على أن تتكفل هي بإحضاره وقت الجلسات.

اللافت أن ضابط شرطة كان يحاول أن يمنع الأمن من أن تحتضن ابنها لولا سماح القاضي، وأمره له بتركها.

وبحسب الصحافة المحلية في مصر فإن الابن يحاكم في القضية المعروفة بـ "أحداث العدوة" بمحافظة المنيا جنوبي مصر.

وكانت أحكام حضورية وغيابية بالإعدام بحق أكثر من 180 وبالمؤبد لآخرين صدرت منتصف 2014 في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصام معارضي الانقلاب فيميدان رابعة العدوية بالقاهرة منتصف أغسطس/آب عام 2013.

وجهت إلى أغلب المعتقلين على ذمة القضية تهم تتعلق باقتحام وحرق مركز العدوة الأمني بمحافظة المنيا مما أدى إلى مقتل شرطي.