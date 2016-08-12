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شاهد: المقاومة الشعبية تدعو إلى النفير العام في تعز

12/8/2016

دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز باليمن إلى النفير العام للدفاع عن المدينة، جاء ذلك في بيان تلاه اليوم عضو اللجنة المركزية عبد القوي المخلافي.

ودعا المجلس كل من له القدرة على حمل السلاح ولم يلتحق بجبهات القتال؛ للإسراع بالانضمام إلى أقرانهم المدافعين عن مدينة تعز وأهلها.

كما دعا المجلس لرفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، وحشد كل الطاقات، وبث روح الفداء والتضحية، مطالبا تجار المدينة وأكاديمييها والمكونات الشبابية والشعبية بإسناد المقاومة الشعبية والجيش الوطني بكل ما يلزم.

وتشهد محافظة تعز تصعيدا في حدة المعارك بعد إعلان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تعليق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع.

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