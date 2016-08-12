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شاهد: أكبر مهرجان موسيقي في أوربا الوسطى ينطلق في بودابست

12/8/2016

انطلق في العاصمة المجرية بودابست مهرجان "سيغات" أحد أكبر المهرجانات الثقافية والموسيقية.

ولم يمنع الطقس الممطر دون تقاطر عشاق الموسيقى إلى المهرجان الذي يضم هذا العام موسيقيين وفنانين من أكثر من 50 دولة.

منظمو "سيغات" يتوقعون هذا العام ان تبلغ نسبة المشاركة في المهرجان رقما قياسيا بحضور نحو 100 ألف شخص.

وقال تاماس كادار المدير الاداري للمهرجان إن "أغلب اصحاب تذاكر نهاية الاسبوع يأتون من كبرى دول أوربا الغربية مثل المانيا وانكلترا وهولندا وفرنسا وإيطاليا".

ومن أشهر الفرق المشاركة في المهرجان هذا العام، فرقة “داي أنتوورد” وفرقة “كيميكال براذار” والمغنية ريانا هم بعض ممن سيقدمون عروضا خلال هذا العام.

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