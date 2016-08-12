البث الحي
منوعات

شاهد: أطول سيجار في العالم بطول 90 مترا

12/8/2016

حطم صانع سيجار كوبي الرقم القياسي المسجل باسمه وصنع أطول سيجار في العالم حيث بلغ طول السيجار الجديد 90 مترا بما يوازي طول ملعب لكرة القدم وأهداه للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو بمناسبة عيد ميلاده التسعين.

واشتهر كاسترو، الذي حكم كوبا لنحو نصف قرن بعد تولي السلطة في ثورة 1959، بتدخين سيجار لانسيرو الطويل النحيف حتى إقلاعه عن التدخين في عام 1985.

ويحتفل كاسترو السبت بذكرى ميلاده التسعين.

وسبق لخوسيه كاستيلار كايرو الشهير باسم "كويتو" الفوز بالرقم العالمي خمس مرات في السابق، كان أخره بطول 82 مترا.

وتمكن كويتو، بمساعدة عدد من الأشخاص، من صنع السيجار الجديد خلال عشرة أيام داخل حصن يعود للاستعمار الاسباني على خليج هافانا.

والسيجار أشهر منتجات كوبا منذ شاهد كريستوفر كولومبس السكان الأصليين يدخنون أوراق التبغ الملفوفة عندما أبحر إلى الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي في عام 1492.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)