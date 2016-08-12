شاهد: أطول سيجار في العالم بطول 90 مترا

حطم صانع سيجار كوبي الرقم القياسي المسجل باسمه وصنع أطول سيجار في العالم حيث بلغ طول السيجار الجديد 90 مترا بما يوازي طول ملعب لكرة القدم وأهداه للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو بمناسبة عيد ميلاده التسعين.

واشتهر كاسترو، الذي حكم كوبا لنحو نصف قرن بعد تولي السلطة في ثورة 1959، بتدخين سيجار لانسيرو الطويل النحيف حتى إقلاعه عن التدخين في عام 1985.

ويحتفل كاسترو السبت بذكرى ميلاده التسعين.

وسبق لخوسيه كاستيلار كايرو الشهير باسم "كويتو" الفوز بالرقم العالمي خمس مرات في السابق، كان أخره بطول 82 مترا.

وتمكن كويتو، بمساعدة عدد من الأشخاص، من صنع السيجار الجديد خلال عشرة أيام داخل حصن يعود للاستعمار الاسباني على خليج هافانا.

والسيجار أشهر منتجات كوبا منذ شاهد كريستوفر كولومبس السكان الأصليين يدخنون أوراق التبغ الملفوفة عندما أبحر إلى الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي في عام 1492.