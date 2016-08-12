شاهد: أسماك قرش تعيش أكثر من 400 عام

قال فريق من علماء الأحياء والطبيعة إن أسماك القرش في غرينلاند هي أقدم الفقاريات التي تعيش على الأرض.

وتمكن الفريق من تحديد أعمار 28 من إناث سمك القرش النافقة في غرينلاند باستخدام تقنية جديدة لتحديد التواريخ.

وبلغ عمر أقدمها 392 عاما فيما بلغ عمر ثماني منها 200 عام أو أكثر.

ويعتقد الفريق أن أحد تلك القروش الرمادية ولد في مياه القطب الشمالي قبل نحو 400 عام وعاش حتى عامين مضيا.

وحتى الآن كان صاحب الرقم القياسي حوت أحدب بلغ عمره 211 عاما.

ولكن أحد أعضاء الفريق لفت إلى أن هامش الخطأ في تقديره قد يبلغ 120 عاما بالزيادة أو النقصان وذلك بسبب عدم تأكد بعض جوانب التقنية الجديدة.