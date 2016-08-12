سندرلاند يستعير يانوزاي من مانشستر يونايتد

عدنان يانوزاي ينتقل إلى سندرلاند

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، اليوم (الجمعة) موافقة نادي مانشستر يونايتد على انتقال لاعب الوسط البلجيكي الدولي عدنان يانوزاي إلى صفوفه لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وبحسب موقع سندرلاند على الإنترنت، تم الاتفاق مع مسؤولي مانشستر يونايتد على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد مع يانوزاي (من أصول كوسوفية) دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وهذه هي الصفقة الثالثة لسندرلاند منذ تولي المدرب ديفيد مويس، قيادة الفريق، في 23 يوليو/تموز الماضي خلفًا لسام آلارديس، الذي تولى مسؤولية تدريب منتخب انجلترا.

وبدأ يانوزاي مشواره الكروي في أندرلخت قبل انتقاله ليونايتد،ولعب الدور الأول من الموسم الماضي معارًا لبروسيا دورتموند الألماني.