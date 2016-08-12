البث الحي
منوعات

بن حدوش: روايتي الثالثة في الطريق رغم الملاحقة القضائية

12/8/2016

غلاف رواية جزيرة الذكور

عبر الروائي المغربي عزيز بن حدوش عن خيبة آمله من الحكم عليه بالسجن بسبب اعتبار بعض سكان المنطقة التي يعمل بها كمعلم أنهم معنيون بأحداث روايته "جزيرة الذكور" والتي يقول إنها من نسج خياله بينما يستعد لإصدار رواية جديدة.

وقضت محكمة ابتدائية في الثاني من أغسطس/ آب الجاري على بن حدوش بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ مع تغريمه 1000 درهم (نحو 100 دولار أمريكي) وتعويض مدني لفائدة المشتكين قدره 20 ألف درهم بتهمة السب والقذف.

وجاء حكم القضاء على الروائي المغربي مؤسسا على قانون الصحافة.

وقال بن حدوش إن (جزيرة الذكور) تتحدث عن المجتمع الذكوري بصفة عامة ويحاول فيها "رد الاعتبار للمرأة المغربية خاصة القروية".

وأضاف، الرواية كتبها عام 2004 لكنها لم تنشر إلا في2014  بسبب غياب الإمكانيات المادية حيث تكفلت ماديا بالنشر والطبع وكل الإجراءات.

وللكاتب رواية أخرى هي "أسنان شيطان" بينما قال إن عمله الأدبي الثالث في الطريق برغم الملاحقة القضائية.

وتتناول رواية (جزيرة الذكور) ظاهرة "الأطفال الأشباح" والتي يقول المؤلف إنها أثارت استغرابه عند التحاقه بنواحي ورزازات بجنوب المغرب لتدريس مادة الفلسفة.

والمصطلح مأخوذ من تعبير "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون أجورا من إدارات عمومية بدون أن يكونوا موظفين حقيقيين أو الذهاب إلى عملهم.

ويقول بن حدوش عن "الأطفال الأشباح" إنها تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال عندما قدم فرنسي إلى منطقة ورزازات وكان يهجر أبناء المنطقة إلى فرنسا.

واستغل عدد من العمال المغاربة المقيمين في فرنسا الفرصة وبدأوا في تسجيل أبناء وهميين في دفتر العائلة المدني ليمنحوا السلطات الفرنسية في كل فترة شهادة ولادة طفل أو طفلة وهمي حتى يتقاضون تعويضات عائلية عن عدد الأطفال.

وهذه هي النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة لبن حدوش وعرضته لمحاولة اعتداء نجا منها قبل أن يمثل للمحاكمة.

واعتبر عدد من أعيان وسكان المنطقة أنه يقصدهم بالرواية ويشير إلى أسمائهم فيما يتعلق بعمليات "الأطفال الأشباح".

وقال بن حدوش "ليس هناك ما يحيل عليهم لا في الزمان أو المكان .. وكل تشابه في الأسماء هو من محض الصدفة".

كما أن مكان الرواية يتحدث عن "جزيرة الذكور" المتخيلة  "تنغيل" وتعني بالأمازيغية الصخرة، كما يؤكد بن حدوش لا وجود لهذا المكان إلا في مخيلته.

وقال بن حدوش "يظهر من الحكم أنه إرضاء لأطراف معينة إذ غابت عنه شروط المحاكمة العادلة بحيث لم يحضر المشتكين ولا مرة إلى المحاكمة".

وأصدر اتحاد كتاب المغرب بيانا يوم الأربعاء عبر فيه عن قلقه من الحكم وتضامنه المطلق مع بن حدوش.

ووصف الاتحاد الحكم بأنه "يشكل خطورة كبيرة على حرية الإبداع والتعبير والكتابة في المملكة" كما عبر عن إدانته "لكل التحرشات والاعتداءات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الروائي بن حدوش".

وتضامن أيضا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أمس الخميس مع بن حدوش وأعلن تبنيه لبيان اتحاد كتاب المغرب بشأن الكاتب.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)