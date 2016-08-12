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المصري الشهابي يرفض مصافحة الإسرائيلي ساسون في ريو

12/8/2016

رفض لاعب الجودو المصري إسلام الشهابي مصافحة الإسرائيلي أوري ساسون بعد خسارته أمامه في مباراة الدور الـ 32 لوزن الثقيل فوق الـ 100 كيلوغرام في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

ونجح ساسون في الفوز بعد حركتين نال على الأولى 10 نقاط، ثم تمكن بحركة أخرى إيبون (100 نقطة) من حسم المباراة.

ورفض الشهابي عقب المباراة مصافحة ساسون وسط صيحات استهجان من الجماهير التي كانت تتابع المباراة، حيث توجه ساسون إلى الشهابي وقام بمد يده إلا أن المصري تراجع إلى الخلف رافضا مصافحته.

وقرر الشهابي والمسؤولون عنه عدم الانسحاب أمام الإسرائيلي كما يفعل عادة معظم الرياضيين العرب لدى وقوعهم في مواجهة إسرائيليين.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب إن الشهابي سيلعب مع خصمه الإسرائيلي، ولن "نحطم أحلام شاب مصري في الألعاب الأولمبية لمجرد وقوعه مع لاعب إسرائيلي".

لكن الفارق كبير جدا بين اللاعبين فالإسرائيلي في سن الخامسة والعشرين ووزن 120 كلغ، بينما يكبره المصري بتسع سنوات ويقل وزنه عن متنافسه 15 كلغ.

وحل الشهابي في المركز الحادي والعشرين في ألعاب أثينا 2004 والـ13 في بكين 2008 والـ17 في لندن 2012.

وساسون هو أول لاعب يمثل إسرائيل في هذا الوزن ضمن رياضة الجودو في الألعاب الأولمبية، وأحرز فضية بطولة أوربا 2016 للجودو.

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