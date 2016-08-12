"الأولمبية المصرية" ترفض تصرف لاعبها مع الإسرائيلي

قالت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الجمعة، إن رفض لاعب الجودو إسلام الشهابي، مصافحة اللاعب الإسرائيلي، في أولمبياد ريو "تصرف شخصي".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، لتوضيح موقفها عقب رفض الشهابي لاعب المنتخب المصري الأول للجودو، مصافحة نظيره الإسرائيلي أوري ساسون، في إطار منافسات دور الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بريو دي جانيرو البرازيلية.

وأكدت اللجنة في بيان أنها "نبهت على اللاعب أن يتحلى ويلتزم بكافة قواعد اللعب النظيف، والروح الرياضية أثناء مباراته أمام نظيره الإسرائيلي فهي مجرد مباراة جودو في دورة رياضية عالمية".

وأضافت أن "ما حدث من اللاعب بعد المباراة، وعدم مصافحته للمنافس هو مجرد تصرف شخصي".

ورفض الشهابي مصافحة ساسون في وقت سابق اليوم، وسط صيحات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية المتابعة للمباراة، حيث توجه الأخير إلى الأول وقام بمد يده إلا أن المصري تراجع إلى الخلف رافضًا مد يده.

وخسر الشهابي من الإسرائيلي ساسون بنتيجة 0-100، ليودّع منافسات الأولمبياد مبكرًا.

وانطلقت في 5 من أغسطس/ آب الجاري، فعاليات النسخة الـ 31 للألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 206 دول، يتنافسون في 28 منافسة، للحصول على ألفين و488 ميدالية، وتختتم البطولة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.