إذا كنت تنوي السفر إلى برشلونة قريبا.. أقرأ هذا الخبر!

صعدت السلطات في برشلونة حملتها على المنازل التي يتم تأجيرها لسائحين بشكل غير قانوني عبر مواقع الكترونية مثل "إير بي.إن.بي" وأمرت برفع المئات من القوائم وفرضت غرامات على شركات وهددت أيضا بالمزيد من الإجراءات في المستقبل.

وليست برشلونة المدينة الأوروبية الوحيدة التي تتخذ إجراءات ضد إير.بي.إن.بي التي توسعت بسرعة على مستوى العالم وتتعارض أنشطتها عادة مع القواعد المحلية. كانت باريس داهمت في وقت سابق من العام الجاري شققا تم تأجيرها بشكل غير قانوني وفرضت برلين حظرا على تأجير ملاك لعقاراتهم.

وقالت بلدية برشلونة يوم الأربعاء إنها ستفرض غرامة على كل من إير.بي.إن.بي وشركة هوم أواي للتأجير عبر الانترنت قدرها 60 ألف يورو (66918 دولارا).

وذكر مصدر في البلدية أن الغرامة ستزيد إلى 600 ألف يورو على كل منهما إذا لم تمتثلا للقواعد.

وقالت إير.بي.إن.بي في بيان إنها ستطعن على أي غرامة تفرض عليها.

وأطلقت الرئيسة اليسارية لبلدية برشلونة أدا كولاو التي تولت المنصب في يونيو حزيران وجمدت منح تراخيص سياحية جديدة للمنازل والفنادق خطة لمنع الأفراد من تأجير منازلهم دون تراخيص عبر المواقع الالكترونية.

