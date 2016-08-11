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يمنيون يدشنون هاشتاغ #قادمون_يا_صنعاء لمساندة الجيش الوطني

11/8/2016

يمنيون يدشنون هاشتاغ #قادمون_يا_صنعاء

أعلن نشطاء يمنيون عن انطلاق تظاهرة إلكترونية في الساعة الثامنة مساء اليوم  الخميس ، على شبكات التواصل الاجتماعي، لمناصرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي في سبيل تحرير صنعاء واستعادة الشرعية بحسب وصف النشطاء.

ودعا القائمون على التظاهرة الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين للتفاعل مع التظاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساء الخميس على الهاشتاغ “قادمون يا صنعاء”.

كما حث القائمون على التظاهرة الإلكترونية، القنوات الفضائية للتفاعل مع التظاهرة بإظهار الهاشتاغ في زوايا شاشات القنوات وتخصيص مساحة لتغطية التظاهرة وأهدافها.

 

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