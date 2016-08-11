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صندوق النقد: مصر تحصل على 2.5 مليار دولار في سبتمبر

11/8/2016

كريس جارفيس و عمرو الجارحي وزير المالية المصري

قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر أيلول المقبل.

وأضاف، مصر ستتلقى الشريحة الاولى من القرض على الفور بعد موافقة مجلس مديري الصندوق بدون انتظار لإجراءات إصلاح محددة وإن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الاصلاح التي ستتخذها الحكومة.

وقال إن أول مراجعة لبرنامج قرض مصر ستجرى في فبراير شباط أو مارس أذار المقبل.

وأضاف أن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول بما في ذلك تعهدات بدعم ثنائي من خمسة إلى ستة مليارات دولار قبل أن يحال لمجلس مديري الصندوق للموافقة عليه.

وأوضح، جارفيس إن مصر ستؤكد على أهمية أن يأتي هذا الدعم الإضافي في المراحل الأولى من البرنامج لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

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