شاهد: مصرية تحرز برونزية في رفع الأثقال بأولمبياد ريو

أحرزت اللاعبة سارة سمير أول ميدالية لمصر في أولمبياد ريو دي جانيرو بحصولها على برونزية رفع الأثقال للسيدات في وزن 69 كيلوجراما فيما فازت الصينية شيانغ يانمي بالذهبية.

وفي المركز الثاني جاءت زازيرا زاباركول متنافسة قازاخستان لتنال الفضية.

ورفعت سارة وزن 112 كيلوجراما في الخطف و143 كيلوجراما في النطر لتسجل 255 كيلوجراما في المجموع بينما رفعت الرباعة الصينية 116 كيلوجراما في الخطف و145 كيلوجراما في النطر لتسجل مجموعا بلغ 261 كيلوجراما.

وكان الإماراتي سيرجيو توما قد فاز ببرونزية الجودو في وزن 81 كيلوجراما للرجال أمس بينما حصد الكويتي فهيد الديحاني ذهبية منافسات رماية أطباق الحفرة المزدوجة للرجال في ريو اليوم لكن تحت العلم الأولمبي.