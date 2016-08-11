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شاهد : قائد غرفة عمليات حلب: توحد القادة سبب النصر

11/8/2016

قال قائد غرفة عمليات حلب "ياسر عبد الرحيم"  في تصريح خاص للجزيرة مباشر إن سبب تأخر فك الحصار عن حلب  يرجع لـ "الأنانية" الموجودة  لدى  قادة الفصائل والتمسك بالكراسي وأنهم لو قدموا التنازل  وتذكروا الشهداء لكان الوضع أفضل.

وأستطرد "عبد الرحيم" إن التمسك بالمناصب وعدم التنازل للآخر والانا فقط  جعل الثورة متشرذمه و قال إنه يجب على قادة الصف الاول الذين يستطيعون قول كلمتهم في الداخل والخارج  ومازالوا يتشبثون بمناصبهم ، يجب عليهم التخلي عن كل شيء من أجل مصلحة الجميع.

وأكد "عبد الرحيم" على أن الثوار يمكنهم قهر الروس والإيرانيين والصينيين  وكل مرتزقة العالم الذين جاء بهم بشار الاسد وبالتوحد استطعنا  تحقيق إنجازات كبيرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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