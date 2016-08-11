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شاهد: المعارضة السورية تتهم النظام بقصف حلب بغاز الكلور

11/8/2016

قتلت أم وطفلاها في هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور على منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب السورية، حسبما أفاد عامل إنقاذ سوري.

عضو الدفاع المدني خالد حاره قال إن مروحية حكومية أسقطت أربعة براميل متفجرة مساء الأربعاء على حي الزبدية، وإن أحد البراميل أطلق غاز الكلور.

التقرير الذي نشر على الإنترنت اليوم الخميس لم يتم التأكد من صحته بشكل مستقل، ولم يتضح كيف تم تحديد أنه تم إطلاق غاز الكلور.

والمقطع الذي قيل إنه يظهر أثار الهجوم في 10 أغسطس/ آب، نشرته جماعة الدفاع المدني السوري على الإنترنت.

 المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا -وهو جماعة ناشطة ترصد الحرب في سوريا – أوردت أيضا أنباء عن أن القوات الحكومية قصفت الحي بالبراميل المتفجرة.

وذكر المرصد أن شخصين قتلا، وأن أشخاصا عديدين يعانون من صعوبات في التنفس.

 

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