شاهد: افتتاح قرية "خان الصابون" صديقة البيئة بلبنان

يشتهر قضاء الكورة في لبنان بإنتاج الزيتون وزيت الزيتون، لكن المنطقة التي تقع في الشمال أصبحت الآن تضم قرية بيئية تروج وتصنع منتجات محلية صديقة للبيئة.

ومن بين المنتجات التي تعرض للبيع في قرية بدر حسون البيئية (خان الصابون) صابون يصنع يدويا وزيوت عطرية مصنعة بمكونات طبيعية تنتجها حقول قريبة.

وقال بدر حسون العقل المدبر للمشروع وصاحب فكرة القرية "أن المشروع يثبت قدرتنا على الاستثمار في البيئة، وقادرين على عدم تدميرها".

وخلال حفل افتتاح القرية ليل الأربعاء 10 أغسطس/ آب سنحت للضيوف فرصة رؤية عينات من بعض المنتجات والصابون الملون المصنوع محليا.

وتقع القرية على بعد عشر دقائق بالسيارة من مدينة طرابلس في شمال لبنان وأعرب كثيرون ممن حضروا حفل افتتاحها عن اعتقادهم بأن قطاعي التجارة والسياحة سيستفيدان من وجود مثل هذه القرية صديقة البيئة.

وتشتهر المنطقة تقليديا بالفعل بصناعة الصابون من مصادر طبيعية منذ القرن الخامس عشر.

وتحظى قرية بدر حسون البيئية باعتراف عالمي وتنال إشادة من هيئات دولية لدورها في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. كما حصلت على جائزة التميز البيئي من الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

ونالت القرية أيضا شهادة تقدير من منظمة الصحة العالمية على نشرها وتطبيقها لمفهوم ومعايير المدن الصحية.