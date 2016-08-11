رفض دعوى قضائية تتهم "تويتر" بالدعاية لتنظيم الدولة

اتهام تويتر بتوفير منبر دعائي لتنظيم الدولة

حكم قاض اتحادي بالولايات المتحدة يوم الأربعاء برفض دعوى قضائية ضد موقع تويتر رفعتها أرملة أمريكي قتل في الأردن اتهمته بتوفير منبر دعائي لتنظيم الدولة.

وقال القاضي وليام إتش. أوريك في سان فرانسيسكو إنه لا يجوز تحميل تويتر المسؤولية عن خطاب التنظيم غير أنه أتاح للمدعية فرصة لرفع الدعوى من جديد بعد تعديلها.

وتواجه وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تويتر ضغوطا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدعاية الإلكترونية المرتبطة بما يسمى الإرهاب.

وقالت تامارا فيلدز، وهي امرأة من فلوريدا قتل زوجها لويد في هجوم على مركز لتدريب الشرطة في عمان العام الماضي، إن تويتر سمحت عن علم للتنظيم باستخدام شبكتها لنشر الدعاية وجمع المال وجذب مجندين.

ووصف القاضي أوريك الوفيات بأنها "مروعة"؛ لكنه اتفق مع تويتر وقال إن القانون الاتحادي يحمي الشركة من المسؤولية عما ينشره أي طرف ثالث من محتوى على شبكتها.

كانت تويتر قالت في وقت سابق إن الدعوى القضائية لا أساس لها لكن "لا مكان للتهديدات العنيفة والترويج للإرهاب على تويتر وقواعدنا توضح ذلك مثلنا في ذلك مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى."

وقتل مدربان أمريكيان وآخر من جنوب أفريقيا وأصيب سبعة أشخاص آخرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إثر قيام ضابط أردني بإطلاق النار عليهم في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان، قبل أن يقتله عناصر من الشرطة.

ووقع الحادث في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة ويقع على بعد 30 كلم شرق عمان وسبق أن دربت فيه قوات من الشرطة العراقية وقوات الأمن الوطني والحرس الرئاسي الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد حينذاك أن هذا الحادث "حادث فردي ليس له أية ارتباطات خارجية".