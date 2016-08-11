ثلث العائلات المغربية تلجأ للاستدانة لتغطية النفقات

كشف بحث مغربي نُشرت نتائجه اليوم الخميس، أن ثلث العائلات المغربية تلجأ للاستدانة بهدف الاستجابة لمتطلبات الإنفاق.

وأظهر بحث مبني على استطلاع للرأي، صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أن ثلث الأسر المغربية تقترض من أجل الاستجابة للنفقات الأساسية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويوضح البحث أن 60.4% من الأسر المغربية ترى أن دخلها يغطي نفقاتها ، في حين أن 31.3% من الأسر تلجأ إلى الاستدانة بهدف الاستجابة للإنفاق، وأن 8.3% من الأسر تتمكن من ادخار جزء من دخلها.

وتعجز 83.3% من الأسر المستطلعة آراؤها في البحث عن عن الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما تعتبر 56.5% من الأسر أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الربع الثاني من العام الجاري، لم تكن ملائمة للقيام بشراء سلع معمرة (سيارات أجهزة كهربائية).

وقالت 88.5% من الأسر في البحث، إن أسعار المواد الغذائية بأنواعها شهدت ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، فيما توقعت 80.2% استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 18.8% ترى أنها قد تشهد تراجعاً، و1% من الأسر تصرح باحتمالية انخفاضها.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في المغرب بنسبة 1.9% خلال مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وفق بيانات رسمية.

وتتوقع 77% من الأسر ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بينما ترى 8% من الأسر العكس.

وبلغ معدل البطالة بالمغرب خلال الربع الثاني من العام الجاري، 8.6% مقارنة مع 8.7% خلال نفس الفترة من عام 2015، بحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب.