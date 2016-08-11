تركيا سرحت 27 ألفا من قطاع التعليم منذ محاولة الانقلاب

فتح الله غولن

قال وزير التعليم التركي عصمت يلمظ اليوم الخميس إن بلاده ألغت تصاريح عمل 27424 شخصا بقطاع التعليم في إطار تحقيقاتها في أمر الحركة التابعة لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية التخطيط لمحاولة انقلاب.

وأضاف يلمظ للصحفيين، في تصريحات أذاعتها عدة قنوات تلفزيونية تركية، "ألغيت تصاريح عمل 27424 شخصا يعملون في معاهد ومدارس في إطار هيكل الدولة الموازية."

ومضى قائلا "لن يسمح لهؤلاء بالعمل في المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة مجددا."

ويستخدم مسؤولو الحكومة تعبير "الهيكل الموازي" في الإشارة إلى أتباع غولن داخل مؤسسات الدولة. ونفى غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب أو التآمر ضد الدولة.