البث الحي
منوعات

تركيا سرحت 27 ألفا من قطاع التعليم منذ محاولة الانقلاب

11/8/2016

فتح الله غولن

قال وزير التعليم التركي عصمت يلمظ اليوم الخميس إن بلاده ألغت تصاريح عمل 27424 شخصا بقطاع التعليم في إطار تحقيقاتها في أمر الحركة التابعة لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية التخطيط لمحاولة انقلاب.

وأضاف يلمظ للصحفيين، في تصريحات أذاعتها عدة قنوات تلفزيونية تركية، "ألغيت تصاريح عمل 27424 شخصا يعملون في معاهد ومدارس في إطار هيكل الدولة الموازية."

ومضى قائلا "لن يسمح لهؤلاء بالعمل في المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة مجددا."

ويستخدم مسؤولو الحكومة تعبير "الهيكل الموازي" في الإشارة إلى أتباع غولن داخل مؤسسات الدولة. ونفى غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب أو التآمر ضد الدولة.

 

المزيد من منوعات

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

رونالدو يسجل الهدف 750 (فيديو)

(الجزيرة)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)